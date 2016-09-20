Сбербанк России начал обслуживать карты системы «Мир»

В начале 2017 года банк рассчитывает обеспечить стопроцентный прием карт «Мир» в своей платежной инфраструктуре
Сбербанк России завершил работы по интеграции национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир» и приступил к обслуживанию карт в банкоматах и торгово-сервисной сети.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, использование карты «Мир» стало возможно как в банкоматах, так и в магазинах, а массовая выдача карт будет производиться в отделениях Сбербанка уже в октябре.
В начале 2017 года кредитная организация планирует обеспечить стопроцентный прием карт «Мир» в своей платежной инфраструктуре.
«Количество POS-терминалов, принимающих карты «Мир» в торгово-сервисных предприятиях, составляет на текущий момент более 80 тыс. и увеличивается с каждым днем», — цитирует агентство «РИА Новости» директора управления торгового эквайринга Сбербанка Светлану Кирсанову.
Напомним, решение о создании в России национальной системы платежных карт было принято после того, как весной 2014 года международные платежные системы заблокировали проведение операций по картам клиентов нескольких крупных российских банков.
Платежная система «Мир» — это российская национальная платежная система, созданная государством с учетом особенностей местного финансового рынка. Система начала свою работу в декабре 2015 года.
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