ООН ждет расследования обстрела гуманитарного конвоя под Алеппо

Пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерк заявил, что очень легко обвинить в случившемся одну или другую сторону, поэтому надо сперва установить факты
ООН сообщила Москве и Вашингтону об обстреле гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо и рассчитывает на проведение расследования.
«Мы также пытаемся установить, что произошло. Но оба сопредседателя, которые имеют влияние на все стороны, которые имеют доступ к такому виду оружия, которым был нанесен ущерб, в курсе», — заявил «РИА Новости» пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.
По его словам, это очень политизированная среда и очень легко обвинить в случившемся одну или другую сторону, поэтому надо сперва установить факты.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об обстреле гумконвоя ООН в Сирии проверяют российские военные и они смогут выступить с конкретным заявлением после того, как получат достоверную информацию от первоисточников.
Напомним, что ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии после обстрела совместной колонны грузовиков Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца в районе города Алеппо.
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