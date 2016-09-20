ООН ждет расследования обстрела гуманитарного конвоя под Алеппо

ООН сообщила Москве и Вашингтону об обстреле гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо и рассчитывает на проведение расследования.



«Мы также пытаемся установить, что произошло. Но оба сопредседателя, которые имеют влияние на все стороны, которые имеют доступ к такому виду оружия, которым был нанесен ущерб, в курсе», — заявил «РИА Новости» пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.



По его словам, это очень политизированная среда и очень легко обвинить в случившемся одну или другую сторону, поэтому надо сперва установить факты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об обстреле гумконвоя ООН в Сирии проверяют российские военные и они смогут выступить с конкретным заявлением после того, как получат достоверную информацию от первоисточников.



Напомним, что ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии после обстрела совместной колонны грузовиков Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца в районе города Алеппо.