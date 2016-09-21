Церемония открытия «Евровидения» пройдет в Софийском соборе

Церемония открытия конкурса песни «Евровидение-2017», скорее всего, пройдет на территории заповедника «София Киевская». Об этом сообщил телеканал «Первый национальный», который является одним из организаторов конкурса.

«Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории Софийского собора. За рубежом это место известно тем, что внесено в список Мирового наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

При этом заместитель председателя городской администрации Алексей Резников отметил, что в настоящее время «София Киевская» не действует как храм, поэтому религиозные чувства верующих не будут нарушены.

Ране стало известно, что конкурс пройдет на территории Международного выставочного центра (МВЦ). Он был построен в 2002 году и находится на левом берегу Днепра в удалении от центра Киева.

Напомним, что на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» претендовали три украинских города: Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса. Место проведения должны были огласить еще в июле, но объявление результатов конкурса неоднократно переносилось — организаторы объясняли это возникшими финансовыми трудностями. 9 сентября все-таки оргкомитет объявил о решении провести конкурс в Киеве.



Ранее «Известия» писали, что Украина может не успеть подготовиться к организации конкурса в следующем году. Напомним, что Украина уже принимала «Евровидение» в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.

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