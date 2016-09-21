Совфед проследит за ситуацией с изъятием детей у россиянки в Финляндии

Ситуация с изъятием у россиянки, работающей в Финляндии, троих детей — вопиющая. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

«Ситуация действительно вопиющая. Нужно разбираться в том, что произошло. Насколько мне известно, МИД РФ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего», — написала она на своей странице в Twitter.

Мизулина также отметила, что в Совете Федерации будут следить за развитием событий, а также запрашивать у Министерства иностранных дел всю необходимую информацию.

Ситуация с изъятием у россиянки, работающей в Финляндии, троих детей, действительно, вопиющая. — Елена Мизулина (@emizulina) 21 сентября 2016 г.

Совфед будет следить за развитием событий, мы будем запрашивать у МИДа всю необходимую информацию. — Елена Мизулина (@emizulina) 21 сентября 2016 г.

Напомним, ранее в среду финский правозащитник Йохан Бекман сообщил о том, что соцслужбы Финляндии передали в приют троих детей гражданки России Виктории Медведевой — двоих дочерей 10 и 5 лет, а также пятилетнего сына. По словам Бекмана, основанием для изъятия стало то, что Медведева якобы шлепнула одного из них. Бекман также рассказал, что Медведева проживает в Петрозаводске и временно работает на территории Финляндии. Женщина и ее дети имеют российское гражданство.



С просьбой выяснить обстоятельства ситуации к главе МИД РФ, а также генконсулу и губернатору Карелии обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. До этого в российском внешнеполитическом ведомстве уже заявляли о намерении разобраться в произошедшем. Отмечалось, что уполномоченный по правам ребенка в Карелии также оказывает помощь.