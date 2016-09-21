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Среда,
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ЦСКА проиграл «Енисею» в 1/16 финала розыгрыша Кубка России

Золотого дубля ни у «Спартака», ни у ЦСКА не будет

Действующий чемпион России по футболу московский ЦСКА уступил красноярскому «Енисею», выступающему в Футбольной национальной лиге, в 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Встреча состоялась в Красноярске, «Енисей» одержал победу со счетом 2:1.

На 43-й минуте матча счет открыл Никита Чернов, который выступает за красноярцев на правах аренды из ЦСКА. Армеец Георги Миланов сравнял счет на 58-й минуте. Александр Ломакин забил победный гол на 83-й минуте.

В лагере армейцев не будут сейчас говорить о позоре и провале. Главный тренер команды Леонид Слуцкий не выглядел подавленным, пишет «Спорт-Экспресс». 

В этом сезоне золотого дубля не будет ни у «Спартака», который проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 Кубка России со счетом 0:1 и также вылетел из розыгрыша, ни у ЦСКА. У команд намечается теперь золотая гонка в чемпионате России.

«Енисей» встретится с «Сибирью» в 1/8 финала Кубка России.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

ЦСКА проиграл «Енисею» в 1/16 финала розыгрыша Кубка России

Золотого дубля ни у «Спартака», ни у ЦСКА не будет

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Сергей Лисин

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