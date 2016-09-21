ЦСКА проиграл «Енисею» в 1/16 финала розыгрыша Кубка России

Действующий чемпион России по футболу московский ЦСКА уступил красноярскому «Енисею», выступающему в Футбольной национальной лиге, в 1/16 финала розыгрыша Кубка России.



Встреча состоялась в Красноярске, «Енисей» одержал победу со счетом 2:1.



На 43-й минуте матча счет открыл Никита Чернов, который выступает за красноярцев на правах аренды из ЦСКА. Армеец Георги Миланов сравнял счет на 58-й минуте. Александр Ломакин забил победный гол на 83-й минуте.

В лагере армейцев не будут сейчас говорить о позоре и провале. Главный тренер команды Леонид Слуцкий не выглядел подавленным, пишет «Спорт-Экспресс».



В этом сезоне золотого дубля не будет ни у «Спартака», который проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 Кубка России со счетом 0:1 и также вылетел из розыгрыша, ни у ЦСКА. У команд намечается теперь золотая гонка в чемпионате России.



«Енисей» встретится с «Сибирью» в 1/8 финала Кубка России.



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