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Марион Котийяр беременна

Французская актриса, роман Брэда Питта с которой называют основной причиной его развода с Анджелиной Джоли, находится в положении

Известная актриса Марион Котийяр беременна вторым ребенком. Именно она, по слухам, является причиной развода Брэда Питта и Анджелины Джоли — Котийяр и Питт якобы закрутили роман на съемках фильма «Союзники».

40-летняя актриса Марион Котийяр беременна во второй раз. У нее уже есть пятилетний сын Марсель от ее давнишнего возлюбленного — Гийома Кане. Об этом пишет The Sun.

Слухи о том, что Котийяр беременна от Питта, отрицают обе стороны.

Ранее «Известия» писали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые для многих в мире были примером для подражания, официально подали на развод.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Марион Котийяр беременна

Французская актриса, роман Брэда Питта с которой называют основной причиной его развода с Анджелиной Джоли, находится в положении

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