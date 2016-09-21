Известная актриса Марион Котийяр беременна вторым ребенком. Именно она, по слухам, является причиной развода Брэда Питта и Анджелины Джоли — Котийяр и Питт якобы закрутили роман на съемках фильма «Союзники».

40-летняя актриса Марион Котийяр беременна во второй раз. У нее уже есть пятилетний сын Марсель от ее давнишнего возлюбленного — Гийома Кане. Об этом пишет The Sun.

Слухи о том, что Котийяр беременна от Питта, отрицают обе стороны.

Ранее «Известия» писали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые для многих в мире были примером для подражания, официально подали на развод.

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