Один человек погиб во время массовых беспорядков в Северной Каролине

Волнения в городе Шарлотт начались после убийства сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца
Один человек погиб в результате ранения, полученного во время протестной акции в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, где накануне начались волнения после убийства сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца.
«Мы можем подтвердить, что у нас есть один раненый (в ходе протестов). Согласно последней информации, которая у нас есть, человек скончался в больнице»,— приводит телеканал Fox News слова представителя полиции Керра Патни.
Ранее «Известия» писали, что в американском городе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина, сотрудник полиции, находясь при исполнении своих обязанностей, убил темнокожего мужчину. Это вызвало акцию протеста с участием афроамериканцев, проживающих в городе.
В ходе массовых беспорядков, начавшихся в Шарлотте, 12 сотрудников полиции получили различные ранения. Протестующие также били полицейские автомобили. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.
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