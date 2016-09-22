Один человек погиб во время массовых беспорядков в Северной Каролине

Один человек погиб в результате ранения, полученного во время протестной акции в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, где накануне начались волнения после убийства сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца.

«Мы можем подтвердить, что у нас есть один раненый (в ходе протестов). Согласно последней информации, которая у нас есть, человек скончался в больнице»,— приводит телеканал Fox News слова представителя полиции Керра Патни.

Ранее «Известия» писали, что в американском городе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина, сотрудник полиции, находясь при исполнении своих обязанностей, убил темнокожего мужчину. Это вызвало акцию протеста с участием афроамериканцев, проживающих в городе.

В ходе массовых беспорядков, начавшихся в Шарлотте, 12 сотрудников полиции получили различные ранения. Протестующие также били полицейские автомобили. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.

