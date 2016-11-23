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Трамп: за нормализацию отношений с РФ, но против слова «перезагрузка»

Избранный президент США отметил, что отношения между странами испортились из-за некорректной политики прежней администрации

Дональд Трамп, избранный президент Соединенных Штатов, заявил о своем намерении нормализовать отношения между Вашингтоном и Москвой, однако не хочет придерживаться термина «перезагрузка» для обозначения выбранного курса.  Об этом миллиардер заявил на встрече с журналистами газетыThe New York Times.

Подробности своего телефонного разговора с российским президентов Владимиром Путиным республиканец Трамп предоставить отказался. При этом он отметил, что был бы рад, если бы он и Путин смогли найти общий язык, но без использования термина «перезагрузка», сообщает ТАСС.

«Я бы не стал использовать этот термин после того, что произошло», - пояснил Трамп, пояснив, что из-за ошибок, допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы, связи между США и РФ только ухудшились.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп: за нормализацию отношений с РФ, но против слова «перезагрузка»

Избранный президент США отметил, что отношения между странами испортились из-за некорректной политики прежней администрации

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