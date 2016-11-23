Украинский суд отпустил банкира, которого искал Интерпол по запросу РФ

Бывший руководитель банка «Траст» Илья Юров был отпущен украинским судом. Напомним, банкира разыскивает Интерпол по требованию РФ. Он обвиняется в хищении средств в особо крупном размере.

Бориспольский городской районный суд Киевской области отпустил Юрова — причиной послужила невозможность подтвердить личность подозреваемого. Юров прилетел в Киев по паспорту гражданина Кипра, и номер документа не совпадает с номером документа из разыскной карточки Интерпола, передает «Федеральное агентство новостей».

Тем не менее покинуть Украину в ближайшие пять дней Юрову не удастся — именно столько понадобится, чтобы решение суда вступило в силу и обвинение не подало на апелляцию.