Адвокат Януковича: допрос моего подзащитного может быть сорван

Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции, который назначен на 25 ноября, может быть сорван. Соответствующее заявление сделал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«После того как вчера (22 ноября) Святошинский районный суд (Киева) принял решение провести допрос в пятницу, 25 ноября, появились комментарии представителей прокуратуры, которые выражают сомнения в возможности проведения допроса в формате видеоконференции... В этой связи заявляю, что между судами в Ростове и Киеве была проведена успешная тестовая видеосвязь», — приводит ТАСС слова Сердюка.

Кроме того, юрист напомнил о заявлении украинского прокурора Алексея Донского, который предположил, что допрос в формате видеоконференции «не сможет обеспечить эффективность допроса такого человека». Донской также считает, что при проведении видеодопроса могут возникнуть «технические помехи», из-за которых прокуратура потребует признать показания бывшего украинского главы «ничтожными».

«Что дало основания прокуратуре полагать, что могут быть технические помехи — совершенно непонятно. Единственное возможное объяснение — наличие большого количества официальных лиц, не заинтересованных в получении от Януковича публичных показаний по делу «беркутовцев». Именно эти лица, возможно, готовят срыв видеотрансляции», — прокомментировал адвокат Януковича слова Донского.

Отметим, что адвокат Виталий Сердюк уже потребовал от государственной судебной администрации Украины обеспечить надежную и качественную видеосвязь между Святошинским и Ростовским судами.

Ранее «Известия» писали, что 25 ноября бывший президент Украины Виктор Янукович примет участие в допросе Святошинского районного суда Киева в качестве свидетеля по делу о событиях на майдане. Беседовать с Януковичем будут по видеосвязи.

Напомним, в среду, 23 ноября, генпрокуратура Украины допросила мэра Киева Виталия Кличко по делу о событиях на майдане. Он прошел допрос в качестве свидетеля.