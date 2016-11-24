Трамп выиграл выборы в последнем штате, где был неизвестен победитель

Избранный президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов в штате Мичиган — последнем штате, где до настоящего момента не был известен победитель в выборах. Об этом говорится в сообщении канцелярии штата.

«Трамп опередил Клинтон на 10 704 голоса», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

Данные представлены избирательными участками штата, однако, до утверждения специальной комиссии, они считаются неофициальными. Если подтверждение от комиссии будет получено, то Дональд Трамп станет первым республиканцем, одержавшим победу в Мичигане с 1988 года. Он также получит 16 голосов выборщиков и наберет 306 голосов. В то время как у его соперницы — кандидата от демократов Хиллари Клинтон будет 232 голоса выборщиков.

Между тем группа специалистов по избирательному праву призвала штаб Клинтон добиваться пересчета голосов в трех штатах. По их мнению, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании могли произойти кибератаки с целью манипуляции результатами выборов.

Напомним, выборы президента состоялись в США 8 ноября. Победитель в каждом штате получил голоса так называемых выборщиков, число которых равно числу округов по выборам в конгресс. Для победы кандидату необходимы 270 голосов.

Формальное голосование выборщиков состоится 19 декабря. Конгресс утвердит результаты голосования 6 января. Избранный президент вступит в должность после инаугурации, которая пройдет 20 января.