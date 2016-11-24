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ГД: ЕП объявил гонения на СМИ, поставив под сомнение свободу слова

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламент, приняв резолюцию о противодействии российским СМИ, объявил гонения на прессу и поставил под сомнение свободу слова.

«Данное решение наших коллег в Европарламенте может привести к плохим последствиям и стать опасным прецедентом. Европарламентарии объявили гонения на СМИ и поставили под сомнение свободу слова», — заявил Володин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый документ приравнивает «якобы ведущуюся против Запада пропагандистскую войну Кремля к пропагандистским методам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она добавила, что в РФ к иностранным СМИ, работающим на территории страны, всегда относились уважительно и никогда их не дискриминировали.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

ГД: ЕП объявил гонения на СМИ, поставив под сомнение свободу слова

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

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