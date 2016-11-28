Генпрокуратура создаст онлайн-базу преступлений

Генпрокуратура до 2022 года планирует ввести единую систему электронного документооборота для следственных органов и силовых ведомств, рассказал «Известиям» собеседник в ведомстве и подтвердили в Министерстве экономического развития. До конца декабря правительство должно утвердить соответствующий проект федеральной целевой программы «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) на 2018–2022 годы». Программа коснется девяти ведомств — МЧС, ФССП, судебный департамент при Верховном суде РФ, ФСИН, ФСБ, СК, МВД, ФТС и Генпрокуратуры.



ГАС ПС создается по принципу выборной системы ГАС «Выборы», согласно которому во всех регионах и муниципальных образованиях сотрудники избирательных комиссий вводят в систему итоговые цифры по голосованию и все итерации с данными отражаются в ней (повторный ввод протокола, исправления и прочие действия). Эти данные собираются в центре и затем анализируются.



Однако в случае с ГАС ПС — в нее будут поступать не обобщенные данные, а информация по каждому преступлению.

Как рассказал собеседник «Известий» в Генеральной прокуратуре, проект концепции ФЦП находится в финальной стадии, до 30 ноября его направят в правительство. Сейчас документ рассматривают в Министерстве экономического развития и Министерстве финансов.



Сама программа затронет девять силовых ведомств — МЧС, ФССП (служба приставов), судебный департамент при Верховном суде РФ, ФСИН, ФСБ, СК и МВД, ФТС и Генпрокуратуру. А также всех следователей и дознавателей, которые должны будут вести учет преступлений и заполнять документы в электронном виде в режиме онлайн.

Профильные ведомства уже направили в Генпрокуратуру свои отзывы на проект. Так, МЧС и судебные приставы согласовали проект ФЦП без замечаний. Не возникло вопросов и у ФСИН. Судебный департамент поддержал концептуальную основу документа и предложил включить в систему ГАС ПС и суды.



МВД, ФСБ и Следственный комитет направили свои замечания, однако привести конкретные примеры в ГП отказались. В Следственном комитете «Известиям» не смогли предоставить оперативный комментарий.

В МВД сообщили «Известиям», что ежегодно ведомство рассматривает около 12 млн заявлений граждан. При этом доля выявляемых прокуратурой нарушений, связанных с нерегистрацией сообщений, составляет не более 0,01–0,02%.



— Они не носят массового характера, — говорит собеседник «Известий». — А создаваемая система должна бороться с такими нарушениями. О необходимости же государственной автоматизированной системы правовой статистики министр внутренних дел России Владимир Колокольцев говорил еще в феврале 2013 года.



— Мы рассчитываем, что создаваемая система поможет решить ряд проблемных вопросов межведомственного взаимодействия, и мы получим реальную объективную картину всей уголовной статистики, — заявили в МВД.

В пояснительной записке к концепции (документ есть в распоряжении «Известий») говорится, что разработанное специальное программное обеспечение ГАС ПС уже сертифицировано в соответствии с требованиями информационной безопасности, есть положительное заключение ФСБ России.



Согласно данным документа, сейчас в тестовом режиме системой пользуются 10 тыс. человек, в 2018 году планируется, что систему будут использовать уже 55 тыс. сотрудников ведомств, в 2019 году — чуть больше 100 тыс., в 2020 году — около 150 тыс.

По словам начальника управления правовой статистики Генеральной прокуратуры Олега Инсарова, к 2020 году все следователи и дознаватели разных ведомств будут подключены к этой автоматизированной системе, что позволит сделать учет статданных более прозрачным.

Таким образом, надзорное ведомство планирует бороться с так называемой «палочной системой» (плановыми показателями по регистрации и раскрытию преступлений, принятыми в ряде правоохранительных органов. — «Известия»).



— Сейчас бороться с «палочной системой» невозможно, потому что нет возможности проследить путь каждого конкретного преступления, а значит, статистика может иметь большую погрешность, — подчеркнул Инсаров.

В пояснительной записке к концепции также говорится, что статистические базы данных органов внутренних дел ведутся только на региональном уровне «с последующим предоставлением на федеральный уровень агрегированных показателей форм статотчетности. При этом используются разрозненные, не связанные между собой информсистемы, основанные на различных технических решениях и программах».

— Отсутствие центрального банка данных уголовно-правовой статистики и единой информационной инфраструктуры межведомственного обмена данными не позволяет на федеральном уровне оперативно получать сведения о конкретном преступлении, результатах расследования уголовного дела, а также данные по актуальным вопросам борьбы с преступностью. А различные способы обработки информации не гарантируют их достоверность, — говорят в ГП.

Инсаров, в свою очередь, указывает на то, что сейчас потеряна взаимосвязь между статистической работой и уголовно-процессуальной деятельностью госорганов на технологическом уровне, из-за чего невозможно контролировать движение уголовных дел. Это, в свою очередь, приводит к их утрате. Так, по результатам общероссийской ревизии прокурорами установлена утрата 107 тыс. уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. Кроме того, не установлено и местонахождение еще 43 тыс. таких уголовных дел.

В Министерстве экономического развития «Известиям» подтвердили, что такая федеральная целевая программа разрабатывается. По проекту концепции ФЦП завершается процедура согласования.

— У Минэкономразвития были технические замечания, которые устранены, — заявили в ведомстве.

Минфин не предоставил оперативный комментарий.

Эксперты считают, что Россия должна последовать примеру других стран и предоставлять правовую статистику не только в виде обобщенных за год данных, но также и возможность для граждан получить детализированный отчет по конкретной области, городу, району, улице.

Член экспертного совета при правительстве РФ Иван Бегтин говорит, что в России существует проблема с доступностью данных о качестве жизни. В первую очередь это касается информации об уровне преступности.

— У нас есть существенные ограничения в получении детализации статданных, хотя бы до муниципального района, в идеале — до конкретного преступления. Во многих странах такое есть. Есть карта преступлений в Великобритании, в США, в Казахстане. А у нас в лучшем случае МВД выдает годичную информацию, — говорит Бегтин.

