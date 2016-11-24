Дадина перевели в одиночную камеру

Осужденный активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в сегежской колонии № 7, переведен в одиночную камеру после драки с сокамерником.

«Дадину и его сокамернику назначено дисциплинарное взыскание в виде водворения в ПКТ (помещение камерного типа)», — цитирует ТАСС представителя управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Карелии Виталия Фефелова.

Фефелов добавил, что условия содержания в ПКТ боле мягкие, чем в ШИЗО (штрафном изоляторе).

Напомним, 17 ноября стало известно, что между Ильдаром Дадиным и его сокамерником произошла драка, причиной конфликта стал кипятильник. Активист получил ссадину в области губы, а его противник — сотрясение мозга.

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