Фийон победил во втором туре праймериз Республиканской партии

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон опередил своего соперника по партии во втором туре праймериз. По последним данным, Фийон получил 69,5% поддержки, в то время как Ален Жюппе — 30,5% голосов.

Практически сразу после объявления результатов первичных праймериз большинство французских экспертов стали предрекать бывшему премьер-министру Пятой республики победу не только над Аленом Жюппе, но и большую вероятность занять пост президента Франции. Результаты второго этапа праймериз лишь подтвердили данные ожидания.



— Я решил поддерживать Франсуа Фийона еще с февраля этого года, когда рейтинг кандидата на пост президента был всего 8,9%, однако вскоре его позиции стали укрепляться, что в итоге привело его к победе на первом этапе праймериз, — сообщил «Известиям» член партии республиканцев Тьерри Мариани.

Вместе с тем вице-президент партии «Национальный фронт» Луи Элиот считает, что победа Франсуа Фийона во втором этапе гонки республиканцев не увеличивает его шансы занять пост президента Франции. В соперничающей партии считают, что у их кандидата Марин Ле Пен всё еще сохраняются шансы на пост лидера республики, хотя и признают, что Фийон — сильный соперник.

— Франсуа Фийон очень скрытный политик, и его взгляды по многим вопросам, включая взаимоотношения с Россией, нельзя назвать однозначными. Более того, если он не сумел добиться должных результатов, занимая пост премьер-министра, гарантии, что он улучшит положение нашей страны, будучи президентом, нет, — сказал «Известиям» Луи Элиот.