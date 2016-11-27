Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Фийон победил во втором туре праймериз Республиканской партии

По итогам второго этапа праймериз Франсуа Фийон одержал победу с 69,5% голосов

Фото: ТАСС/ZUMA/Panoramic

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон опередил своего соперника по партии во втором туре праймериз. По последним данным, Фийон получил 69,5% поддержки, в то время как Ален Жюппе — 30,5% голосов.

Практически сразу после объявления результатов первичных праймериз большинство французских экспертов стали предрекать бывшему премьер-министру Пятой республики победу не только над Аленом Жюппе, но и большую вероятность занять пост президента Франции. Результаты второго этапа праймериз лишь подтвердили данные ожидания.

— Я решил поддерживать Франсуа Фийона еще с февраля этого года, когда рейтинг кандидата на пост президента был всего 8,9%, однако вскоре его позиции стали укрепляться, что в итоге привело его к победе на первом этапе праймериз, — сообщил «Известиям» член партии республиканцев Тьерри Мариани.

Вместе с тем вице-президент партии «Национальный фронт» Луи Элиот считает, что победа Франсуа Фийона во втором этапе гонки республиканцев не увеличивает его шансы занять пост президента Франции. В соперничающей партии считают, что у их кандидата Марин Ле Пен всё еще сохраняются шансы на пост лидера республики, хотя и признают, что Фийон — сильный соперник.

— Франсуа Фийон очень скрытный политик, и его взгляды по многим вопросам, включая взаимоотношения с Россией, нельзя назвать однозначными. Более того, если он не сумел добиться должных результатов, занимая пост премьер-министра, гарантии, что он улучшит положение нашей страны, будучи президентом, нет, — сказал «Известиям» Луи Элиот.

Читайте также:

«Нам бы не хотелось противостоять Фийону»

Праймериз во Франции: основные кандидаты, рейтинги, ожидания

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Фийон победил во втором туре праймериз Республиканской партии

Фийон победил во втором туре праймериз Республиканской партииПо итогам второго этапа праймериз Франсуа Фийон одержал победу с 69,5% голосов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Фотолента

Фидель Кастро. Конец эпохи

Фидель Кастро. Конец эпохи

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке