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Пятница,
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Янукович назвал свою единственную ошибку на посту президента Украины

Экс-лидер страны считает, что в 2014 году он должен был ввести военное положение

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его единственной ошибкой на посту главы государства было то, что он не ввел во время майдана военное положение.

Однако Янукович признал, что и сегодня не пошел бы на такие меры, так как это стало бы началом войны.

Об этом экс-лидер страны заявил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

«Главная ошибка — я не смог, не нашел сил подписать приказ о введении войск и введении военного положения. Это был единственный способ остановить радикалов, но я не пошел на кровопролитие. Как бы мне ни было тяжело сегодня про это говорить, я бы не смог это подписать. И если вернуться назад, то я вынужден признать, что у меня и сегодня не поднялась бы рука», — сказал экс-президент.

Янукович также подчеркнул, что теперь думает в первую очередь о прекращении войны в Донбассе, а не о том, чтобы вернуться в политику.

«Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее закончилась война на Украине, на моей родине в Донбассе, чтобы он воскрес из руин, к которым его привела война, чтобы люди туда вернулись. О другом  пока нет», — заявил Янукович, передает ТАСС.

Говоря о Донбассе, бывший президент отметил, что выступает за то, чтобы регион был территорией Украины. Также необходимо сохранить территориальную целостность Донбасса, подчеркнул Янукович.

«Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Виктор Янукович заявил, что люди, ответственные за преступления во время майдана, виновны в срыве сегодняшнего судебного заседания в Киеве.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Янукович назвал свою единственную ошибку на посту президента Украины

Экс-лидер страны считает, что в 2014 году он должен был ввести военное положение

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