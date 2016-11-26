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ДНР выдворила журналистов «Дождя» в Россию

В министерстве госбезопасности съемочную группу обвинили во лжи при освещении ситуации в провозглашенной республики

Съемочная группа телеканала «Дождь» в составе Василия Полонского и Сергея Ерженкова выдворена из ДНР на территорию России, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) провозглашенной республики.

В сообщении МГБ сказано, что журналистов сначала доставили в здание министерства для дачи показаний о незаконной деятельности. При демонстрации отснятых материалов было установлено, что они носят провокационный характер, а также в ложном свете показывают ситуацию в ДНР, сообщает МГБ.

«За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории Республики, журналисты телеканала «Дождь» граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выдворены на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в пятницу телеканал «Дождь» сообщил, что его съемочная группа в Донбассе перестала выходить на связь. Информацию о задержании подтвердил одни из журналистов Василий Полонский. В ДНР потом заявили, что задержанных скоро освободят.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

ДНР выдворила журналистов «Дождя» в Россию

В министерстве госбезопасности съемочную группу обвинили во лжи при освещении ситуации в провозглашенной республики

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