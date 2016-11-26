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Обнаружены тела всех трех пропавших военных парашютистов на Кубани

По факту гибели десантников возбуждено уголовное дело

Силовые структуры обнаружили тела всех трех десантников, пропавших после прыжков с парашютом на Кубани, сообщил источник, близкий к поисковой операции.

Ранее в ходе поисковой операции было обнаружено и опознано тело одного из трех военнослужащих, которые 24 ноября при выполнении тренировочного прыжка с парашютом не смогли приземлиться в заданный квадрат.

«Тела еще двух десантников, поиски которых велись в течение двух суток, найдены в реке Кубань», — приводит ТАСС сообщение источника.

По факту гибели трех военных парашютистов на Кубани было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и военные специалисты. Точные причины гибели военнослужащих уточняются.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Обнаружены тела всех трех пропавших военных парашютистов на Кубани

По факту гибели десантников возбуждено уголовное дело

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