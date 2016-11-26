Бывший замглавы таможни Внуково арестован на два месяца

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего и.о. замглавы таможни аэропорта Внуково Романа Курзенкова, которого обвиняют в организации контрабанды из Турции.

Как передает «РИА Новости», ранее Роман Курзенков был объявлен в международный розыск. В субботу ему было предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курзенкова меру пресечения в виде ареста до 26 января 2017 года», — сообщил судья.

При этом обвиняемый и представитель его защиты не стали комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что Роман Курзенков был задержан на границе России с Казахстаном по подозрению в организации канала по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров, предназначенных для продажи на внутреннем рынке РФ.