Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Бывший замглавы таможни Внуково арестован на два месяца

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего и.о. замглавы таможни аэропорта Внуково Романа Курзенкова, которого обвиняют в организации контрабанды из Турции.

Как передает «РИА Новости», ранее Роман Курзенков был объявлен в международный розыск. В субботу ему было предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курзенкова меру пресечения в виде ареста до 26 января 2017 года», — сообщил судья.

При этом обвиняемый и представитель его защиты не стали комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что Роман Курзенков был задержан на границе России с Казахстаном по подозрению в организации канала по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров, предназначенных для продажи на внутреннем рынке РФ.

Читайте также:

Псковские таможенники арестовали 2,4 тыс. бутылок итальянского вина

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Бывший замглавы таможни Внуково арестован на два месяца

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Фотолента

Патриарх, Мисс Мира и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Патриарх, Мисс Мира и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Вся инфографика

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке