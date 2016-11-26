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Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Фиделя Кастро

Президент России позвонил главе Госсовета островного государства Раулю Кастро

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро выразил соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро, сообщает Кремль.

Путин заявил Раулю Кастро, Фидель Кастро был ярким политиком, преданным своей родине патриотом. Президент РФ отметил, что кубинский лидер снискал себе уважение всего международного сообщества и кубинского народа, говорится в сообщении на сайте президента.

«Президент России подчеркнул большой вклад Фиделя Кастро в становление отношений дружбы и стратегического партнёрства между Россией и Кубой», — сказано в сообщении.

Напомним, Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Фиделя Кастро

Президент России позвонил главе Госсовета островного государства Раулю Кастро

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