Янукович даст показания в суде Киева

Сегодня в Святошинском суде Киева состоится второе заседание по делу о беспорядках на майдане. Бывший президент Виктор Янукович снова будет участвовать в допросе по видеоконференции из Советского районного суда Ростова-на-Дону.

В прошлый раз попытку провести заседание предприняли 25 ноября, однако тогда суд принял решение перенести слушания, так как в зал не смогли доставить бойцов «Беркута». Выезд из СИЗО, в котором содержатся обвиняемые, был заблокирован националистами.

Сам экс-президент полагает, что процесс намеренно затягивают власти Украины, так как боятся оглашения компрометирующих фактов. Ранее Янукович заявил, что готов ответить на все вопросы следователей, как только ему дадут возможность это сделать.

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