Кремль: пока неизвестно, поедет ли Путин на похороны Кастро

Вопрос о том, будет ли российский президент Владимир Путин присутствовать на похоронах Фиделя Кастро, пока остается нерешенным. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Пока вопрос не решен», — сообщил он.

С понедельника жители и гости Кубы смогут проститься с Фиделем Кастро, скончавшимся в прошедшую пятницу в возрасте 90 лет. Прах Кастро выставят в мемориальном комплексе имени Хосе Марти на Площади революции Гаваны.

Похороны лидера кубинской революции состоятся 4 декабря в Сантьяго-де-Куба.

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