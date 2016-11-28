СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве служащего Росгвардии

Следственный комитет РФ предъявил обвинение жителю поселка Карымское в Забайкальском крае, подозреваемому в убийстве одного служащего Росгвардии и ранении его коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управления, подозреваемый Михаил Березин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

«Следователи регионального СУ СКР проверили показания обвиняемого на месте преступления. У него взяты необходимые биологические образцы, изъяты предметы одежды, по которым назначено производств судебных экспертиз. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что следователи будут ходатайствовать в суде о помещении подозреваемого под стражу.

Накануне сотрудники СК РФ задержали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. В последние два дня мужчина скрывался в Чите, ночуя в подъездах домов. В воскресенье утром к следователям обратился его брат, который привез подозреваемого в следственное управление.

Напомним, 20 ноября сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское в Забайкальском крае. На месте происшествия находился 30-летний мужчина с ружьем в руках. После просьбы сотрудников правоохранительных органов положить ружье мужчина открыл стрельбу. В результате от полученного ранения на месте погиб 27-летний сотрудник Росгвардии, а старший группы был ранен в руку. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.