В Гаване началась церемония прощания с Фиделем Кастро

В Гаване началась церемония прощания с бывшим председателем Государственного совета Кубы Фиделем Кастро, скончавшимся в минувшую пятницу в возрасте 90 лет.

Прах лидера кубинской революции выставлен в мемориальном комплексе имени Хосе Марти, который расположен на столичной площади Революции. Чтобы с Фиделем Кастро смогли попрощаться все желающие, мероприятие продлится до вторника. После этого на площади Гаваны пройдет массовый митинг, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур в связи со смертью легендарного революционера. Похороны политика состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.



Российскую делегацию, которая отправится на похороны кубинского лидера Фиделя Кастро, возглавит спикер Госдумы России Вячеслав Володин.



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