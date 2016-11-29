«Адмиралу Кузнецову» будет противостоять «гуманитарный» авианосец

В ответ на конфликты в средиземноморском регионе и наращивание присутствия российского Военно-морского флота Италия в ближайшие годы потратит €5,4 млрд на развитие своих ВМС. Флот республики пополнится еще одним авианосцем, вооруженным американскими истребителями пятого поколения. Также в состав Marina Militare войдут новейшие модульные фрегаты. Примечательно, что ранее новые корабли, по словам руководства итальянского военного ведомства, предназначались только для гуманитарных операций.

В 2015 году между минобороны Италии и верфью Fincantieri был заключен контракт на строительство 200-метрового десантного корабля водоизмещением 200 тыс. т. Задачами корабля, оборудованного летной палубой для вертолетов, по заявлению итальянского военного ведомства, должны были стать оказание помощи в случае возникновения гуманитарных катастроф, помощи беженцам, а также выполнение других гуманитарных задач. Именно поэтому новый корабль получил название «гуманитарный авианосец». Для выполнения гуманитарных задач также предназначены и заложенные недавно патрульные корабли.

В обнародованном на минувшей неделе докладе итальянского аналитического центра L’Osservatorio говорится, что в результате реализации амбициозной судостроительной программы, рассчитанной на срок до 2026 года, ВМС республики получат десятки новых боевых единиц, которые смогут потягаться с флотами таких европейских грандов, как Великобритания и Франция. В числе задач обновленного итальянского флота будут действия в районах гуманитарных катастроф, борьба с терроризмом и сдерживание растущего российского военно-морского присутствия в регионе.

Причем, по данным итальянской печати, грандиозное наращивание военно-морской мощи является отчасти результатом махинаций со стороны командования флота и лично адмирала Джузеппе Де Джорджи, мотивировавшего дорогостоящее перевооружение в том числе стремительным обострением обстановки в Средиземном море. Адмирала, оказавшегося недавно под следствием за подозрительно роскошный образ жизни, также подозревают в том, что он ввел в заблуждение парламентариев.

Он сумел пролоббировать строительство целого флота, предназначенного для гуманитарных операций, в составе «гуманитарного авианосца» — универсального десантного корабля (до 190 м длиной и водоизмещением 20 тыс. т) и 10 патрульных кораблей (132 м и 4500 т). Однако, как выяснили СМИ, на этапе размещения заказов тоннаж и функционал будущих боевых единиц претерпели значительные изменения. Как указывается в итальянских СМИ, уже после подписания контракта Де Джорджи несколько раз вносил в его технический проект изменения, пользуясь тем, что контракт уже одобрен парламентом и правительством, а изменения согласовывать не требуется.

Десантный корабль превратился в легкий авианосец с новейшими истребителями F-35B, который будет больше и мощнее нынешнего флагмана флота авианосца «Конте Кавур», а патрульные корабли оказались фактически фрегатами (уже 143 м и 6200 т водоизмещения), способными благодаря модульной конструкции нести управляемые противокорабельные ракеты и полноценную систему ПВО.

Военно-морской эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов рассказал «Известиям», что, несмотря на сокращение расходов на сухопутные войска и ВВС, нынешняя программа перевооружения итальянского флота фактически является самой масштабной в ЕС, если не брать в расчет Великобританию, планирующую строительство двух полноценных авианосцев.

— Предполагается постройка кораблей и судов стоимостью €5,4 млрд, включая универсальный десантный корабль, фактически авианосец, стоимостью €1,5 млрд, большой корабль комплексного снабжения, семь с опционом еще на три «патрульных кораблей» типа РРА по €560 млн и два катера для сил специального назначения, — рассказывает Барабанов. — Сейчас флот запрашивает постройку еще четырех неатомных подводных лодок немецкого проекта 212А в дополнение к четырем уже имеющимся.

При этом Барабанов напомнил, что ВМС Италии успешно реализуют программу постройки всех запланированных 10 больших фрегатов типа FREMM, в то время как ВМС Франции сократили свою программу постройки FREMM с 17 до шести кораблей.

По мнению Барабанова, Италия стремится играть центральную роль в усилиях НАТО и ЕС в Средиземном море, что должно повысить престиж и значение страны в этих структурах.

— Акцент на развитие ВМС понятен. Серьезные военные угрозы для Италии в Европе сейчас отсутствуют, зато очевидны угрозы со стороны Африки и Ближнего Востока, где набирают силу терроризм и общая нестабильность, — поясняет Барабанов. — Дополнительным стимулом может стать и эффектное возвращение в Средиземное море кораблей российского ВМФ, наделавшее шума в европейских СМИ.