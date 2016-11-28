Именем Фиделя Кастро могут назвать город или улицу на Кубани

В честь Фиделя Кастро хотят назвать улицы в Сочи и Краснодаре. Также его имя хотят использовать в качестве второго названия города Крымска, чтобы увековечить память коменданте, который скончался на 91-м году жизни 26 ноября. С данной просьбой обратилось к губернатору Вениамину Кондратьеву «Обществе Кубано-Кубинской дружбы». Авторы инициативы убеждены, что Кубань и Куба «имеют не только дружественные связи, но и обладают однокоренными названиями, что не случайно». Они также напомнили, что Кастро однажды приезжал с визитом Краснодарский край, где побывал на Крымском консервном комбинате, а также участвовал в чаепитии в Сочи.

Кроме того, назвать в честь Кастро Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в 2017 году, предлагают «Коммунисты России», сообщает ИА KrasnodarMedia.

О реакции губернатора Кондратьева на инициативы общественников и коммунистов пока неизвестно.

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