При крушении вертолета в Крыму погиб продюсер Александр Куликов

Глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов погиб в результате катастрофы вертолета в Крыму.

Также на борту воздушного судна находились его помощница Мария Суслова и пилот Руслан Измаилов, передает «Федеральное агентство новостей».

Куликов продюсировал фильм «Вий 3D» и сериал «Морпехи», где сам исполнил эпизодическую роль. Он также принимал участие в фильме «Быть или не быть» режиссера Алексея Петрухина.

Напомним, частный вертолет Robinson упал в горах, в 7 км к югу от Алушты. По предварительным данным, полет воздушного судна был санкционирован Росавиацией.

По факту катастрофы возбудили уголовное дело.