При крушении вертолета в Крыму погиб продюсер Александр Куликов

Также на борту воздушного судна находились его помощница Мария Суслова и пилот Руслан Измаилов
Фото с официального сайта кинокомпании «Союз Маринс Групп»/marinsgroup.ru
Глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов погиб в результате катастрофы вертолета в Крыму.
Также на борту воздушного судна находились его помощница Мария Суслова и пилот Руслан Измаилов, передает «Федеральное агентство новостей».
Куликов продюсировал фильм «Вий 3D» и сериал «Морпехи», где сам исполнил эпизодическую роль. Он также принимал участие в фильме «Быть или не быть» режиссера Алексея Петрухина.
Напомним, частный вертолет Robinson упал в горах, в 7 км к югу от Алушты. По предварительным данным, полет воздушного судна был санкционирован Росавиацией.
По факту катастрофы возбудили уголовное дело.