Сирийская армия закрепила успех в восточном Алеппо

В течение прошедших суток вооруженные силы официального Дамаска очистили от боевиков 14 кварталов восточного Алеппо, что около 300 тыс. жилых помещений.



Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон, из районов, подконтрольных террористам, вышли более 8,5 тыс. мирных жителей, из них около 4 тыс. детей.

В сообщении говорится, что все мирные жители размещаются в развернутых совместно с сирийскими властями гуманитарных центрах, обеспечиваются медицинской помощью, горячим и детским питанием.



За прошедшие сутки более 140 боевиков приняли решение сложить оружие, и вышли по предоставленным коридорам. На них распространяется действие амнистии.

Напомним, 28 июля 2016 года президент Сирии Башар Асaд подписал указ об амнистии для боевиков, которые сложат оружие и сдадутся компетентным судебным органам или полиции.



27 октября сирийский лидер принял решение о продлении амнистии для боевиков на 3 месяца.