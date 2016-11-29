Военные Египта действуют в Сирии

Источник «Известий» подтверждает присутствие египетских военных в Сирии. Это является логичным продолжением тех позитивных подвижек, которые в последнее время идут в отношениях между Каиром и Дамаском.

Египетские военные действительно присутствуют на сирийской территории и принимают участие в борьбе с террористическими организациями. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских военно-дипломатических кругах.

— Безусловно, эта информация соответствует действительности. Все понимают, что участие в сирийском конфликте позволит влиять на дальнейшее развитие событий как в самой Сирии, так и в регионе. В этом нет ничего удивительного. Ведь никто в СМИ практически не говорит о присутствии на сирийской территории спецназа других стран, который плотно там работает. Речь идет о присутствии на сирийской территории военных тех стран, которые находятся в геополитическом и региональном противостоянии, так что это естественный ход событий, — рассказал источник.

В свою очередь, источник «Известий» в сирийских силовых структурах отметил лишь, что Дамаск готов приветствовать действия любой арабской страны, которая направит свои вооруженные силы в Сирию для борьбы с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и другими террористическими организациями.

— Мы фиксируем изменения в позиции ряда арабских стран по поводу происходящего в Сирии, в том числе и Египта, который стал понимать, что ИГИЛ и боевики других структур, с которыми борются правительственные войска, представляют опасность и для него самого. В этой связи правительство страны приветствовало бы участие любой арабской армии в борьбе с терроризмом на сирийской территории, — сказал собеседник.

Ливанская газета «Ас-Сафир» сообщила 24 ноября, что в середине месяца на сирийский аэродром в районе Хамы (около 220 км к северу от Дамаска, один из наиболее напряженных регионов) прибыла группа египетских военных летчиков. Кроме того, издание сообщает, что в Дамаске на днях с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом провел переговоры высокопоставленный египетский дипломат. По информации «Ас-Сафир», это мог быть либо сам глава МИД Самех Шукри, либо один из его ближайших помощников.

Информацию о присутствии в Сирии египетских военных ранее также публиковали иранские СМИ. Также об этом сообщали источники в вооруженной сирийской оппозиции.

При этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в интервью португальскому телеканалу RTP 23 ноября назвал власти в Дамаске наиболее последовательными в борьбе с терроризмом и в деле восстановления стабильности в стране. Кроме того, он подчеркнул, что его приоритетом является «поддержка национальной армии» Сирии.

Отношения Египта и Сирии в последние месяцы начали активно меняться в лучшую сторону. Как ранее сообщали «Известия», Каир 17 октября с визитом посетил директор Главного национального управления безопасности Сирии Али Мамлюк. Это был первый объявленный визит представителя Дамаска такого уровня в египетскую столицу за последние пять лет. Там он провел встречу с заместителем главы Службы общественной безопасности Халедом Фаузи, а также рядом других высокопоставленных представителей египетских спецслужб.

Кроме того, Каир оказывает поддержку Дамаску и на международном уровне. Так, Египет в ходе голосования 8 октября поддержал российский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Документ по урегулированию ситуации в Алеппо был заблокирован США, Великобританией и Францией, обладающими правом вето. Позиция Египта в Совбезе привела к обострению его отношений с Саудовской Аравией, которая считается одним из главных спонсоров сирийского кризиса и спецслужбы которой, как неоднократно заявляли представители Дамаска, инструктируют боевиков и принимают участие в боевых действиях на их стороне.

По мнению сирийского политолога Наовафа Ибрахима, присутствие египетских военных в Сирии вполне укладывается в логику развития ситуации.

— Пока нет официальных подтверждений информации об участии египетских военных в операциях против боевиков. Вместе с тем Каир в последнее время сильно изменил отношение к ситуации в Сирии. Египет сам сталкивается с терроризмом на Синайском полуострове. И у руководства страны зреет понимание, что продолжение конфликта в Сирии может привести к дальнейшей эскалации ситуации на его собственной территории. А потому отправка египетских военных на помощь официальному Дамаску стала бы логичным выводом из происходящего, — подытоживает Наоваф Ибрахим.