Финал Южноамериканского кубка отменили из-за авиакатастрофы в Колумбии

Организаторы Кубка Южной Америки отменили футбольный турнир из-за крушения самолета в Колумбии, недалеко от города Медельин. На борту воздушного судна находилась бразильская команда «Шапекоэнсе».

Бразильская команда должна была сыграть с другими финалистами — «Атлетико Насьональ» в ночь на 1 декабря по московскому времени, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, самолет, направлявшийся из Боливии в Медельин, исчез с радаров во вторник утром в районе города Рионегро. На борту воздушного судна находился 81 человек, включая девятерых членов экипажа. Как ранее сообщили местные СМИ со ссылкой на спасательные службы, при крушении выжили 13 человек, в том числе три футболиста и стюардесса.

Вероятной причиной крушения лайнера стала нехватка топлива.