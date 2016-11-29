В Кремле прокомментировали разные оценки Путина и Трампа роли Кастро

Оценки президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа роли кубинского революционера Фиделя Кастро могут не совпадать, при этом общие подходы лидеров к основам мировой политики схожи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Они не тождественные, безусловно, могут быть различия. Подходы к основам — они во многом совпадают. Но, безусловно, расхождения есть. И в случае оценки роли Кастро, да, действительно, расхождения налицо», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что намерен разорвать отношения с Кубой в том случае, если власти страны не примут меры для улучшения условий жизни граждан и двусторонних отношений с США.

Напомним, Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств.

После смерти Фиделя Кастро, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Госсовета и совета министров Кубы Раулем Кастро выразил соболезнования и отметил большой вклад революционера в становление дружеских отношений и стратегического партнерства между Россией и Кубой.