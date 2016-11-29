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Замглавы Росмолодежи освобожден от должности

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росмолодежи Сергея Чуева. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что Чуев уволен по собственному желанию.

«Освободить Чуева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — сообщается в документе.

Чуев занимал пост замглавы Росмолодежи с 2014 года.

Ранее «Известия» сообщали, что Медведев освободил от должности замминистра образования РФ Алексея Лопатина. Лопатин числится в составе Российской академии наук. Он был уволен также по собственному желанию.

Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин освободил от должностей членкоров РАН, занимавших руководящие посты в ФСБ, Минобороны, МВД и управделами президента.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Замглавы Росмолодежи освобожден от должности

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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