Замглавы Росмолодежи освобожден от должности

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росмолодежи Сергея Чуева. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что Чуев уволен по собственному желанию.

«Освободить Чуева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — сообщается в документе.

Чуев занимал пост замглавы Росмолодежи с 2014 года.

Ранее «Известия» сообщали, что Медведев освободил от должности замминистра образования РФ Алексея Лопатина. Лопатин числится в составе Российской академии наук. Он был уволен также по собственному желанию.

Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин освободил от должностей членкоров РАН, занимавших руководящие посты в ФСБ, Минобороны, МВД и управделами президента.