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Военно-морской флот получит интеллектуальные спасательные жилеты

С момента попадания в воду до полного надувания уйдет не боле пяти секунд

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В следующем году  Военно-морской флот получит "умные" индивидуальные спасательные жилеты ЖС-Н, которые не только не мешают выполнять различные работы на палубе и в узких отсеках кораблей, но и в случае эвакуации не помешают морякам пролезть через торпедный аппарат. Изделие, разработанное в Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова (ВМА) и ООО НПП «Морские Спасательные средства» (НПП МСС), всегда поддерживает оказавшегося в воде моряка лицом над водой, даже если он находится в бессознательном состоянии.

В настоящее время в ВМФ России используются громоздкие пенопластовые спасательные жилеты, полностью закрывающие грудь и спину моряка. В тоже время ЖС-Н (жилет спасательный - надувной) выглядит, как элегантный воротник. Но стоит моряку оказаться за бортом, как датчик воды тут же приведет в действие газовый баллон и превратит ЖС-Н в надежный спасательный круг. Из-за того, что основные емкости с воздухом находятся под шеей и на груди, жилет автоматически перевернет моряка на спину, позволив дышать даже в бессознательном состоянии. С момента попадания в воду до полного надувания уходит не боле пяти секунд. «Плавать» в ЖС-Н человек весом до ста шестидесяти килограмм может сутки.

- Мы прошли все этапы межвидовых испытаний и имеем сегодня приказ министра обороны о принятии ЖС-Н на вооружение, - сообщил «Известиям» представитель НПП МСС Владимир Сельков. – Со следующего года изделие будет поступать во все подразделения и на корабли Военно-морского флота, как основное индивидуальное средство спасения.

Примечательно, что помимо самого жилета, специалистами  НПП МСС и ВМА разработаны и уникальные средства доставки изделия, позволяющие за считанные секунды буквально добросить до тонущего человека ЖС-Н. 

-  Спасательный жилет можно кинуть «вручную» в специальной легко раскрываемой сумке на двадцать метров, - рассказывает "Известиям" представитель ВМА  Евгений Кучеров. - Другой вариант - с помощью специальной капсулы, выполненной в форме гранаты для реактивной бомбометной установки корабля (РБУ), «отстрелить» ЖС-Н на дистанцию в семьдесят метров.

 При старте из РБУ вылетает ракета, которая в полете разделяется на две части: стартовый двигатель и капсула со спасательным жилетом. "Спасательная мина" в заданной точке разваливается в воздухе и выбрасывает ЖС-Н в непосредственной близости от терпящего бедствие моряка.

- Оказавшемуся в воде человеку остается только надеть жилет и ждать спасательную лодку или катер, - говорит Кучеров. - Важно отметить, что конструкция ЖС-Н позволяет его надеть в воде самостоятельно. В пенопластовом жилете, оказавшись за бортом, сделать это без посторонней помощи невозможно.

По словам руководителя Ассоциации развития поисково-спасательной техники и технологий Виктора Ильюхина, большинство людей гибнет до прихода спасательных сил из-за отсутствия или невозможности воспользоваться индивидуальными средствами спасения.

-  Поэтому создание подобного жилета, который значительно меньше по габаритам и легче в применении, отвечает не только всем конвенционным требованиям, но и будет способствовать снижению гибели моряков при аварийных ситуациях на флоте, - говорит эксперт.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Военно-морской флот получит интеллектуальные спасательные жилеты

Военно-морской флот получит интеллектуальные спасательные жилетыС момента попадания в воду до полного надувания уйдет не боле пяти секунд

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