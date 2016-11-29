Украина объявила новые опасные зоны для полетов над Крымом

Киев объявил новые опасные для полетов гражданской авиации зоны над Крымом.

По данным Росавиации, новые зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

В ведомстве отметили, что «украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 км) со стороны нейтральных вод».

При этом причину установления новых зон Киев не указал.

«В очередной раз в нарушение требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Украина не согласовала свои действия об установлении опасных зон над нейтральными водами с госкорпорацией по организации воздушного движения (ОрВД)», — отметили в Росавиации.

При этом в ведомстве подчеркнули, что полетам над Крымом ничего не угрожает и воздушное пространство над полуостровом закрывать не будут.

Ранее Росавиация сообщала о намерении Киева 1 и 2 декабря провести ракетные стрельбы вблизи Крыма. В ведомстве подчеркнули, что планы Киева нарушают «все международные соглашения» и создают опасность для гражданских самолетов.