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Вторник,
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Украина объявила новые опасные зоны для полетов над Крымом

Причину установления новых зон Киев не указал

Киев объявил новые опасные для полетов гражданской авиации зоны над Крымом.

По данным Росавиации, новые зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

В ведомстве отметили, что «украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 км) со стороны нейтральных вод».

При этом причину установления новых зон Киев не указал.

«В очередной раз в нарушение требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Украина не согласовала свои действия об установлении опасных зон над нейтральными водами с госкорпорацией по организации воздушного движения (ОрВД)», — отметили в Росавиации.

При этом в ведомстве подчеркнули, что полетам над Крымом ничего не угрожает и воздушное пространство над полуостровом закрывать не будут.

Ранее Росавиация сообщала о намерении Киева 1 и 2 декабря провести ракетные стрельбы вблизи Крыма. В ведомстве подчеркнули, что планы Киева нарушают «все международные соглашения» и создают опасность для гражданских самолетов.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Украина объявила новые опасные зоны для полетов над Крымом

Причину установления новых зон Киев не указал

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