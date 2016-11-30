Траурный митинг в память Фиделя Кастро начался в Гаване

На площади Революции у мемориала Хосе Марти в Гаване начался траурный митинг в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. На акцию прибыл брат ушедшего из жизни лидера, действующий глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

Всего на мероприятие прибыли 50 зарубежных делегаций, включая российскую по главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По данным полиции, всего в акции участвуют около 1 млн человек. Перед началом митинга пришедшие громко скандировали: «Я — Фидель!», «Да здравствует Фидель!».

Отметим, что посольства стран мира приспустили флаги в знак скорби и солидарности с кубинским народом. Исключением стало только посольство США.

Напомним, Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств.

После смерти Фиделя Кастро, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Госсовета и совета министров Кубы Раулем Кастро выразил соболезнования и отметил большой вклад революционера в становление дружеских отношений и стратегического партнерства между Россией и Кубой.

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