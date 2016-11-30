Пушков назвал слова Эрдогана о свержении Асада политической риторикой

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие войска вошли в Сирию, чтобы свергнуть законного президента САР Башара Асада.



По его мнению, данная задача для турецкой стороны является невыполнимой, а слова Эрдогана больше похоже на политическую риторику, чем на серьезное заявление.

Об этом Пушков написал в своем Twitter.

Эрдоган заявил:турецкие войска вошли в Сирию с целью свергнуть Асада. Но эта цель не выглядит выполнимой. Очень похоже на политич.риторику. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 ноября 2016 г.

Напомним, накануне турецкий президент заявил, что операция «Щит Евфрата» направлена на то, чтобы отстранить сирийского лидера от власти.

Турецкие вооруженные силы начали операцию «Щит Евфрата» 24 августа текущего года. Анкара называла ее целью освобождение северных районов Сирии от террористов и создание там зоны безопасности для беженцев.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на внешнеполитический источник писала, что в данный момент Россия прорабатывают ответ турецкой стороне, а возможной реакцией может стать экстренный созыв Совета Безопасности ООН.

