Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пушков назвал слова Эрдогана о свержении Асада политической риторикой

По мнению сенатора, заявленная турецким руководством цель является невыполнимой

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие войска вошли в Сирию, чтобы свергнуть законного президента САР Башара Асада.

По его мнению, данная задача для турецкой стороны является невыполнимой, а слова Эрдогана больше похоже на политическую риторику, чем на серьезное заявление.

Об этом Пушков написал в своем Twitter.

Напомним, накануне турецкий президент заявил, что операция «Щит Евфрата» направлена на то, чтобы отстранить сирийского лидера от власти.

Турецкие вооруженные силы начали операцию «Щит Евфрата» 24 августа текущего года. Анкара называла ее целью освобождение северных районов Сирии от террористов и создание там зоны безопасности для беженцев.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на внешнеполитический источник писала, что в данный момент Россия прорабатывают ответ турецкой стороне, а возможной реакцией может стать экстренный созыв Совета Безопасности ООН.

Читайте также:

Иная цель Анкары

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Пушков назвал слова Эрдогана о свержении Асада политической риторикой

По мнению сенатора, заявленная турецким руководством цель является невыполнимой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке