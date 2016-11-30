Российский герб: эволюция двуглавого орла

Современная версия российского герба была принята в 1993 году, и с тех пор эмблема не менялась. Однако недавно на эту тему заговорили вновь. Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов направил президенту России Владимиру Путину официальное письмо с просьбой внести правки в изображение. Предложение вызвало резонанс в обществе, и ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вопрос

Суть просьбы заключалась в том, чтобы добавить к гербу советские символы: звезду Победы и колосья. Таким образом Залдостанов предложил закрепить преемственность между РФ, советской и императорской Россией. Обновленный герб, как отмечает Залдостанов, «представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении Государственного герба Российской Федерации двуглавый орел, солнце и колосья — золотые; звезда — красная, обрамленная золотой каймой».

Ответ

В ходе беседы с журналистами Песков отметил, что смена государственной символики «чрезвычайно объемная тема, которая подлежит четкой аргументации», а также добавил, что инициатива Залдостанова «будет принята во внимание».

Наследственность

Впервые двуглавый орел в качестве герба был запечатлен в 1497 году на оборотной стороне печати Ивана III, хотя само изображение встречалось и раньше. Первым символом был выбран всадник, знаменующий государя, а вторым — двуглавый орел. Гербом эта эмблема стала при Иване Грозном.

Со временем изображение постоянно менялось и дополнялось, приобретая одни атрибуты и лишаясь других. При Иване Грозном на нем появилась православная символика, в начале 1600-х орлы обзавелись коронами, во времена царя Алексея Михайловича им вручили скипетр и державу, а после завоевания Мальты император Павел I включил в эмблему Мальтийский крест.

Преобразился герб при Александре I. Крылья орла были широко раскинуты в стороны, а одна голова — чуть более наклонена, чем вторая. Вместо скипетра и державы в лапах птицы красовались факел, громовые стрелы, лавровый венок и ликторский пучок, перевитый лентами.

Николай I принял два герба, упрощенный и официальный, а при правлении Александра II Георгия Победоносца повернули влево от смотрящего. К 1857 году в России приняли комплект из гербов: Большой, Средний и Малый.

XX век

В 1917 году герб лишился всех атрибутов, включая Георгия Победоносца. Появившаяся в 1918-м государственная эмблема состояла из изображений на красном фоне. Золотые серп и молот были окружены венцом из колосьев, и на гербе были надписи: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В герб 1978 года особых изменений не вносили, добавили разве что красную звезду.



В 1990 году правительство РСФСР приняло решение о создании государственного герба и флага. В 1993 году после подписания указа президента РФ Бориса Ельцина появился российский триколор, а орла перекрасили в золотой цвет, увенчали тремя коронами, наградили скипетром и державой, а в центре на щите разместили поражающего дракона всадника.