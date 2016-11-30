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ВСУ Украины не собираются отказываться от ракетных стрельб возле Крыма

Наземные и корабельные средства ПВО России переведены на усиленный режим службы

Украина не собирается отказываться от планов провести ракетные стрельбы в Черном море в районе Крыма, запланированные на 1 и 2 декабря. Об этом заявил официальный представитель украинского министерства обороны Андрей Лысенко. Из-за планов Украины войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму переведены на усиленный режим службы.

По словам Лысенко, «всё, что запланировано, будет проведено». «Всё, что касается угроз, не может повредить тем планам, которые военные будут осуществлять», — цитирует «РИА новости» представителя украинского минобороны.

Лысенко заявил, что Украина проведет учения «на своей национальной территории» и «никто не будет... указывать, что делать».

По словам источника в силовых структурах региона, силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим службы. Это касается не только наземных, но и корабельных средств противовоздушной обороны. 

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что, по его мнению, дабы не вызвать международного скандала, ракетные учения следует перенести в другой регион. Россия, подчеркнул Маломуж, отреагирует «минимум на международном уровне», в случае если ВС Украины задействуют свои ракетные комплексы.

По словам Маломужа, СВР Украины рекомендует руководству Украины перенести стрельбы в другой сектор и он надеется, что власти прислушаются к советам, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, Киев планирует провести ракетные учения в воздушном пространстве России в районе Симферополя без согласования с Москвой, что нарушает все международные соглашения, сообщили в Росавиации. 

Министерство обороны России вручило 25 ноября военно-дипломатическую ноту протеста, в которой потребовало отменить стрельбы, украинскому атташе, вызванному в российское военное ведомство.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

ВСУ Украины не собираются отказываться от ракетных стрельб возле Крыма

Наземные и корабельные средства ПВО России переведены на усиленный режим службы

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