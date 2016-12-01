Дональда Трампа хотят остановить

Сторонники Хиллари Клинтон пытаются торпедировать избрание Дональда Трампа президентом США. Союзник Демократической партии, лидер «зеленых» Джилл Стайн передала администрации штата Висконсин $3,5 млн для пересчета результатов президентских выборов. Эта же процедура планируется еще в трех штатах, в которых победил Трамп. Между тем ведущие американские СМИ предлагают выборщикам не голосовать за республиканца. Шестеро из них уже отказались поддержать Трампа. Они заявили, что изменили свой выбор в пользу Хиллари Клинтон. Избранный президент назвал попытку пересчета голосов «мошенничеством» и обвинил в его инициировании свою бывшую соперницу.

Для победы в президентской гонке в США необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Дональд Трамп набрал 306 против 232 у Хиллари Клинтон. Республиканец обошел свою соперницу во многом благодаря победе в трех штатах, которые, по прогнозам социологов, должны были поддержать Клинтон. Висконсин обладает голосами 10 выборщиков, Мичиган — 16, а Пенсильвания — 20. Если эти три штата проголосовали бы за Клинтон, то именно она стала бы главой США. Голосование выборщиков состоится 19 декабря, и только на следующий день будет объявлено имя следующего президента.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев сказал «Известиям», что представителями Демократической партии и Клинтон начата «спецоперация по предотвращению попадания Дональда Трампа в Белый дом».

— На выборщиков оказывается беспрецедентное давление. Идет настоящая спецоперация по их обработке. Демократы делают всё возможное, чтобы заставить их не голосовать за Трампа. Шесть человек уже отказались отдать свои голоса республиканцу, неизвестно, сколько еще откажется это сделать за предстоящие две с лишним недели. Также возможно, что кто-то не будет голосовать за Трампа вопреки результатам выборов, но не объявляет о своей позиции. Может быть, уже были достигнуты закулисные договоренности. В тех штатах, где победу одержали демократы, никакого давления на выборщиков, естественно, нет, — сказал Васильев.

Серьезность намерений части демократического истеблишмента прослеживается и по публикациям в СМИ. Ведущие американские медиа призвали выборщиков голосовать за Клинтон. Так, журнал Time вышел с заголовком «Выборщики существуют для того, чтобы остановить таких демагогов, как Трамп». Его примеру последовал влиятельный журнал The Atlantic: «Смысл выборщиков — предостеречь от того, чтобы такие люди, как Трамп, стали президентом». Ведущая газета The Washington Post опубликовала статью «Конституция позволяет выборщикам избирать президента, им должна стать Хиллари Клинтон».

Между тем американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц сказал «Известиям», что, несмотря на все попытки пересмотреть результаты выборов, Трамп станет президентом.

— Теоретически выборщики могут отдать свои голоса и за Клинтон, но этого не произойдет. В истории США даже были подобные случаи. Но Хиллари Клинтон, лидеры Демократической партии и президент Барак Обама признали победу Трампа. В ведущих американских СМИ часто пишут о пересмотре выборщиками результатов всеобщего голосования, но серьезной дискуссии в Вашингтоне — по крайней мере на данный момент — нет. Если это всё же и произойдет, Клинтон в таких обстоятельствах не сможет нормально выполнять функции президента, — сказал американский эксперт.

Собеседник уверен, что, несмотря на риторику и публикации, результаты выборов никто не будет пересматривать и выборщики проголосуют за Трампа.

С ним солидарен другой американский политолог — Стефен Эберт, который сказал «Известиям», что все попытки Клинтон и ее команды торпедировать процесс избрания Трампа президентом США ни к чему не приведут. Между тем политолог также признал факт беспрецедентных попыток повлиять на коллегию выборщиков.