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Минфин ожидает улучшения сотрудничества с Минэком во главе с Орешкиным

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

В Министерстве финансов РФ ожидают улучшения взаимодействия с Министерством экономического развития после того, как Максим Орешкин займет пост министра. Об этом журналистам сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Я думаю, что мы [Минфин и Минэк] сейчас будем более быстро просто находить совместные решения, которые пойдут на пользу экономики. Я думаю, что это очень хорошее решение», — цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, новым министром экономического развития РФ стал экономист Максим Орешкин, ранее занимавший пост замглавы Минфина. Орешкину 34 года, он стал самым молодым министром в российском правительстве — раньше таковым считался глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Орешкин уже заявил, что основной своей задачей на посту главы Минэкономразвития видит подготовку мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики.

Прежний министр экономического развития Алексей Улюкаев был арестован за взятку в размере $2 млн и отправлен под домашний арест. Президент России Владимир Путин уволил Улюкаева «в связи с утратой доверия».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Минфин ожидает улучшения сотрудничества с Минэком во главе с Орешкиным

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

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