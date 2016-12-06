Су-30 закроют Баренцево море

Минобороны России начало развертывание в Заполярье полка новейших истребителей Су-30СМ. Задачей машин, которые войдут в состав Морской авиации Северного флота (МА СФ) и будут базироваться на аэродроме Североморск-3, станет прикрытие Баренцева моря от вражеских самолетов, ударных беспилотников, крылатых ракет, а также боевых кораблей противника. Помимо современных ракет «воздух-воздух», «тридцатые» также будут вооружены уникальными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31. По мнению экспертов, без надежного авиационного щита российские корабли и подводные лодки в Баренцевом море были уязвимы, и размещение Су-30СМ эту проблему полностью решает.

Двухместный многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги, был принят на вооружение Минобороны в 2012 году. В настоящее время российские Воздушно-космические силы и Морская авиация получили около 60 новейших машин из 116 законтрактованных. Су-30, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, принимают активное участие в сирийской операции, сопровождают фронтовые и стратегические бомбардировщики. При весе около 25 т «тридцатый» способен нести более 10 т ракет и бомб на 12 узлах подвески.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве и авиационной отрасли, первые два Су-30СМ прибудут на аэродром Североморск-3 в ближайшее время. Вновь прибывшие машины войдут в состав третьей эскадрильи 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (окиап) МА СФ. В дальнейшем, по мере поступления новейших истребителей, планируется сформировать из них отдельный авиационный полк.

Помимо защиты кораблей Северного флота от налетов вражеских самолетов, беспилотников и крылатых ракет, новейшие истребители смогут наносить удары по кораблям противника, радиолокационным станциям, зенитным системам и другим наземным объектам противника. Для выполнения этих задач «морские» Су-30 прошли доработку, после которой их бортовой арсенал пополнился сверхзвуковыми ракетами Х-31 (по классификации НАТО — Crypton).

При весе более 700 кг X-31 способна со скоростью 2,5 тыс. км/ч поражать цели на дальности свыше 200 км. В настоящее время на вооружении Минобороны стоят два варианта ракеты. Противокорабельная Х-31 находит противника с помощью миниатюрного радара, установленного в ее головке самонаведения. Даже одной ракеты достаточно для того, чтобы гарантированно отправить на дно крейсер типа «Тикондерога» — такие ракетные корабли стоят сейчас на вооружении ВМС США.

Противорадиолокационная версия X-31 оснащается головкой самонаведения, обнаруживающей излучение вражеских РЛС. Взрыв стокилограммовой боевой части ракеты уничтожает не только сам радиолокатор, но и всю станцию, а также находящиеся рядом машины.

— После расформирования в 2008 году 9-го гвардейского истребительного полка, который базировался в Килп-Явре Мурманской области, военные базы, корабли и подводные лодки Северного флота прикрывались только частями противовоздушной обороны ВКС России, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Но этого недостаточно. Ближайшая истребительная эскадрилья перехватчиков Миг-31, прикрывающая штаб Северного флота и его главную базу в Североморске, находится в Мончегорске. Как показали учения, использование для патрулирования Баренцева моря палубных истребителей Су-33, неэффективно. А у МиГ-31 ВКС России есть и свои не менее важные задачи. К тому же в условиях возросшего противостояния между Россией и НАТО в верхних широтах Северному флоту явно не хватает ударной авиации в Баренцевом море.