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Роналду пожертвовал €3 млн семьям погибших над Колумбией футболистов

Член сборной Португалии заявил, что шокирован трагедией

Знаменитый футболист из мадридского клуба «Реал» и член сборной Португалии Криштиану Роналду сделал щедрое пожертвование для поддержки семей футболистов команды «Шапекоэнсе», большинство игроков которой разбились в результате авиакатастрофы над Колумбией. Он направил родственникам погибших коллег €3 млн, сообщает портал Talkingbaws.

По словам Роналду, он шокирован случившимся. «Cолидарен с членами семей и близкими всех жертв этой катастрофы», — цитируют «Дни.Ру» заявление футболиста.

Напомним, лайнер вылетел во вторник из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина. На борту находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ». 

В результате авиакатастрофы погибло более 70 человек. В Бразилии объявлен трехдневный траур по погибшим.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Роналду пожертвовал €3 млн семьям погибших над Колумбией футболистов

Член сборной Португалии заявил, что шокирован трагедией

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