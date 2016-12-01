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Селфи-идентификация

В начале 2017 года ВТБ24 начнет тестировать на клиентах опознавание по лицу и голосу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

В январе 2017-го банк ВТБ24 первым в стране запустит пилотный проект биометрической идентификации клиентов по внешности и голосу с помощью мобильных приложений под условным названием «селфи + голос». Над внедрением аналогичных технологий сейчас работает и главный конкурент ВТБ — Сбербанк. Пока для безопасности будут использоваться два вида биометрии, позволяющие опознавать человека. Да и массовым применение технологий пока не будет. Однако, уверены эксперты, не за горами время, когда банки смогут позволить себе опознавать клиентов только по лицу или только по голосу. 

В начале следующего года ВТБ24, второй по величине розничный банк страны, планирует первым среди коллег приступить к внедрению биометрической идентификации для мобильных приложений по внешности и голосу. На данный момент кредитная организация использует только опознание клиентов по отпечатку пальцев. Правда, доступно это пока лишь для мобильных приложений на платформе iOS. Как обещают в банке, подобный вид идентификации при использовании приложения для Android 6.0 и выше будет доступен с середины декабря.

На этот же период запланировано внедрение нового вида биометрии — по внешности и голосу («селфи + голос»). Разработка технологии началась в сентябре: для начала ВТБ24 протестирует ее на собственной рабочей команде, а уже в начале январе будет запущен пилот на платформах iOS и Android для 10 тыс. клиентов.

— Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного слепка голоса и фото клиента (эталона) с голосом и фото клиента в момент аутентификации. Технология сравнивает большое количество параметров голоса (тембр, скорость произношения, особенности), устанавливает схожесть эталонного фото и пользователя, а также определяет, реальный ли человек пытается пройти аутентификацию по мимике лица. Эталон голоса и лица записывается один раз и затем может быть использован в любых дистанционных каналах для аутентификации клиента. При необходимости пользователь может обновлять эталонные данные, — рассказали «Известиям» в ВТБ24. 

По словам официального представителя банка, возможности разработки исключают возможность обмануть систему, предоставив запись голоса и фото. Запись видео также не поможет злоумышленникам, поскольку при каждой аутентификации пользователю предлагается произнести уникальную контрольную фразу (набор цифр). 

Одновременно с этим в банке констатируют, что даже после окончания тестирования технологии она вряд ли быстро перейдет в разряд массовых. 

— Конечно, на текущий момент мы не видим данную технологию в качестве массового средства аутентификации, — подчеркнул представитель ВТБ24.

Целевой аудиторией, которая будет использовать биометрическую идентификацию по внешности и голосу, в кредитной организации видят клиентов, проводящих операции на большие суммы при помощи мобильного телефона. Кроме того, биометрия будет востребована, если потребуется дополнительное подтверждение для предотвращения мошенничества, уверены в ВТБ24.

— Также данная технология может быть интересна клиентам, которые не хотят помнить логины, пароли и коды. У них появится возможность использовать такие естественные способы для аутентификации, как фото и голос, — каждый пользователь смартфона умеет пользоваться встроенной камерой и микрофоном, — сказал представитель кредитной организации.

На российском рынке розничных банковских услуг это пока первый проект использования биометрии голоса и лица, отмечают в ВТБ24. Однако о намерении ввести идентификацию по внешности и голосу ранее заявлял и крупнейший банк страны — Сбербанк. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава кредитной организации Герман Греф. 

— У нас сейчас рассматривается целый ряд подходов к вопросам безопасности. Например, такие как voice recognition (идентификация по голосу) и image recognition (идентификация по внешности). Эти решения, которые доводят точность идентификации до 99,9%, находятся в высокой степени готовности, — сообщил Герман Греф «Известиям».

Глава крупнейшего банка надеется, что в течение 2–3 лет кредитная организация сможет их внедрить.

В среду в Сбербанке не стали комментировать планы конкурентов. Но, как писали «Известия» в конце августа, банк уже ведет закупку соответствующих разработок. В кредитной организации объяснили это тем, что биометрию планируется использовать для идентификации сотрудников и клиентов.

Инженер-исследователь Лаборатории когнитивных робототехнических систем Университета Иннополис Вадим Реуцкий считает, что запоминать длинные пароли и вводить их на экранной клавиатуре — значительное неудобство для человека и потенциальная брешь в безопасности. А биометрическая защита доступа позволит устранить этот недочет. Однако, уверен эксперт, для массового внедрения технологии должно пройти еще несколько лет — сначала должны появиться аппаратные средства и алгоритмы, гарантирующие высокий уровень безопасности наряду с удобством пользователя.

— Думаю, пока биометрия — просто модная тенденция, дополнительного удобства вряд ли это добавит, пока не будет разработана методика очень быстрого распознавания и идентификации лица и голоса. К тому же вряд ли обычному человеку будет удобно разговаривать с телефоном в общественных местах, — предполагает эксперт.

Сооснователь NTechLab Александр Кабаков уверен, что внедрение биометрии — не дань моде, а необходимость для безопасности и удобства пользователей.

  — Распознавание голоса и лица — перспективные разработки, они создают барьер для мошенников и при этом удобны для пользователей, думаю, в течение 1,5–2 лет все крупные банки в России станут использовать биометрию, — комментирует Александр Кабаков.

Вадим Реуцкий предупреждает, что не нужно забывать и о вопросах безопасности, поскольку сейчас проводятся исследования и разрабатываются программные решения, способные полностью эмулировать поведение человека и его голос.

— То есть если будет нужно, злоумышленники найдут способ сгенерировать видео и звук таким образом, чтобы они прошли критерии безопасности при проверке данных банковским приложением, — комментирует Вадим Реуцкий.

По словам Александра Кабакова, важно, чтобы алгоритм, который используется, был точным и определял «живого» пользователя — то есть понимал, что это не фотография или видео, а настоящий человек.

— Видимо, для этого ВТБ и использует промежуточное решение — комбинацию проверки и голоса, и лица, — предположил эксперт.

При этом будущее — за алгоритмами, которые мгновенно, без двойного подтверждения, смогут определять личность человека по видеопотоку с камеры смартфона, не сомневается Александр Кабаков.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Селфи-идентификация

Селфи-идентификация В начале 2017 года ВТБ24 начнет тестировать на клиентах опознавание по лицу и голосу

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