Минобороны добавило интеллекта транспорту

Российское военное ведомство запустило автоматизированную систему управления транспортными потоками, отслеживающую в режиме реального времени движение по маршрутам военного транспорта, его загрузку и техническое состояние. Изделие, разработанное специализированным ОКБ «Вектор», получило официальное название «Система управления движением техники и контроля ее рационального использования в режиме реального времени» (СУДТиКИ). Испытания системы прошли в прошлом году, а завершить ее формирование планируется до конца 2018 года.

Принцип работы СУДТиКИ аналогичен современной масштабной телематической системе. На военные грузовики устанавливаются абонентские навигационные комплекты (АНК), которые в режиме реального времени информируют диспетчерские центры о своем местонахождении. Примечательно, что в системе предусмотрены как стационарные диспетчерские центры, так и мобильные, сотрудники которых оснащаются защищенными планшетными компьютерами. СУДТиКИ внедряется только в бригадах и центрах материально-технического обеспечения.

— В бригадах и центрах материально-технического обеспечения введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга местоположения подвижных объектов с помощью ГЛОНА̀СС, — заявил «Известиям» начальник автомобильно-дорожной службы Минобороны Владимир Буравцев. — Использование такой системы позволяет иметь на всех уровнях достоверные данные о количестве транспортных средств подразделений, характере их эксплуатации и принимать своевременные управленческие решения. Для этого установлено около 50 стационарных и более 250 мобильных диспетчерских центров. Навигационными комплектами оснащено более 6,5 тыс. единиц автомобильной техники.

Как указывается в спецификации системы, АНК, определив текущие координаты машины, передает их в диспетчерский пункт, используя каналы сотовой связи или УКВ-радиосвязь. Трансляция данных может идти непрерывно или только в заданные промежутки времени. В случае аварийной ситуации и срабатывания специальных датчиков АНК передает специальное сообщение. Весь обмен информации в системе шифруется.



Размеры абонентских комплектов достаточно небольшие: длина 18, а ширина 17 см. Весит АНК не более 2 кг. Навигационный спутниковый приемник комплекта определяет координаты с погрешностью не более 15 м, а погрешность измерения скорости — 0,5 м/с.

Информация от АНК отображается на электронных картах в диспетчерских центрах, сотрудники которых также видят заложенные перед выездом машины, данные о грузе, заправке топливом и маршруте движения транспортного средства. В случае необходимости центр может внести изменения в маршрут и передать новые данные водителям. Также система автоматически рассылает сообщения, если транспортное средство попало в аварию или у него случилась поломка.

Также в составе СУДТиКИ предусмотрены защищенные планшетные компьютеры, которые выдаются офицерам, руководящим движением целой колонны. «Старший в колонне» в режиме реального времени не только видит техническое состояние всей техники, но и планирует маршрут ее движения. Для этого достаточно только заложить контрольные точки, а система уже самостоятельно спланирует движение и передаст данные водителям.

— Системы, призванные решать подобные задачи, активно внедряются во всем мире и очень быстро набирают популярность, — говорит Сергей Вислов, менеджер по развитию Meta System. — При правильной реализации такие системы позволяют увидеть проблемы в существующей модели эксплуатации транспортных средств и, решив их, улучшить ситуацию. Мировая практика показывает, что правильная реализация данной задачи позволяет снизить расход горюче-смазочных материалов до 30%, а общие расходы на содержание транспортного парка — до 20%.