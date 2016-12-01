Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бoнилья назвал причину недавней авиакатастрофы боливийского самолета в Колумбии, в которой погиб 71 человек, в том числе футболисты бразильского клуба «Шaпокoэнсe».

Он подтвердил ранее озвученную версию о недостаточном запасе топлива у воздушного судна, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на мексиканские СМИ.

«Международные нормы указывают, что для полета самолет должен иметь, помимо необходимого на заданное расстояние горючего, минимальный запас, чтобы лететь 30 дополнительных минут, который называется резервом», — отметил Бoнилья.



Колумбийский чиновник выразил надежду, что дальнейшее расследование позволит установить, по какой причине запас горючего не был сделан.



Ранее стало известно, что пилот разбившегося самолета Мигель Кирoгa сообщил диспетчеру о нехватке топлива всего за несколько минут до катастрофы.



Напомним, самолет, направлявшийся из Боливии в Мeдeльин, исчез с радаров во вторник утром в районе города Риoнeгро. На борту воздушного судна находился 77 человек, включая девятерых членов экипажа. Выжить удалось лишь шестерым.



В настоящее врем опознаны 59 тел погибших в авиакатастрофе. По словам директора института судебной медицины Колумбии Карлоса Вaльдeca, 52 погибших были бразильцами, пятеро — боливийцами, также среди погибших опознаны по одному гражданину Парагвая и Венесуэлы.