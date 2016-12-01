В Чечне закрылись все магазины с алкоголем после «пьяного» ДТП

В Чечне все 14 владельцев магазинов по продаже алкогольной продукции отказались от выданных им лицензий после трагического ДТП с семью жертвами, которое произошло в республике по вине пьяного водителя.



«После недавней аварии на трассе «Кавказ» предприниматели, которые занимались продажей алкоголя, добровольно отказались от своей деятельности», — передает слова председатель парламента Чечни Магомеда Даудова «Федеральное агентство новостей».



На совещании у главы республики Рамзана Кадырова он подчеркнул, что теперь в регионе нет ни одного магазина, в котором бы реализовывалась алкогольная продукция.

В свою очередь директор департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономтерразвития республики Магомед Мустафинов сообщил, что власти обещают помочь владельцам магазинов в перепрофилировании бизнеса. Сейчас этот вопрос, по его словам, находится в стадии обсуждения.