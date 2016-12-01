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Путин: человеческий капитал — главное богатство России

Президент РФ подчеркнул, что все усилия государства направлены на поддержку семьи, развитие образования и культуры и др

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сбережения народа и приумножения человеческого капитала как главного богатства страны.

«Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры», — заявил глава государства.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: человеческий капитал — главное богатство России

Президент РФ подчеркнул, что все усилия государства направлены на поддержку семьи, развитие образования и культуры и др

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