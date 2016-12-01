Путин: «Смысл политики — это сбережение людей»

Президент РФ Владимир Путин пообещал существенно повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарственных средств.

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин отметил, что это будет сделано «с помощью информационных технологий».

«Это позволит избавиться от контрафактной продукции и пресечь завышение цен при закупке медикаментов для больниц и поликлиник», — отметил президент.



Путин указал, что смысл политики это «сбережение людей». Он рассказал об увелечении в стране рождаемости, которая в России выше, чем во многих странах Европы.



В целом, по словам главы России, проблемы в сфере здравохранения сохраняются.

Кроме того, глава государства отметил, что в течение двух лет высокоскоростной интернет должен появиться во всех больницах России.

1 декабря президент России Владимир Путин обращается к Государственной думе и Совету федерации с ежегодным посланием. Оно является 23-м по счету в новейшей истории страны и 13-м для нынешнего президента.

