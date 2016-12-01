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Четверг,
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Путин: «Смысл политики — это сбережение людей»

Глава государства пообещал повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств

Президент РФ Владимир Путин пообещал существенно повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарственных средств.

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин отметил, что это будет сделано «с помощью информационных технологий».

«Это позволит избавиться от контрафактной продукции и пресечь завышение цен при закупке медикаментов для больниц и поликлиник», — отметил президент.

Путин указал, что смысл политики это «сбережение людей». Он рассказал об увелечении в стране рождаемости, которая в России выше, чем во многих странах Европы. 

В целом, по словам главы России, проблемы в сфере здравохранения сохраняются.

Кроме того, глава государства отметил, что в течение двух лет высокоскоростной интернет должен появиться во всех больницах России.

1 декабря президент России Владимир Путин обращается к Государственной думе и Совету федерации с ежегодным посланием. Оно является 23-м по счету в новейшей истории страны и 13-м для нынешнего президента.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: «Смысл политики — это сбережение людей»

Глава государства пообещал повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств

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