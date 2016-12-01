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Путин: естественный прирост населения РФ выше, чем в Европе

Президент также подчеркнул, что народ России сплотился вокруг патриотических ценностей

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к парламенту, отметил, что естественный прирост населения РФ продолжается. Он выше, чем в большинстве европейских стран, подчеркнул глава государства.

«Не могу не сказать два слова о том, что реально происходит, что у нас есть, чего мы добились. Естественный прирост населения продолжается. В 2013 году, у демографов есть такое понятие, как коэффициент рождаемости, он в России составил 1,7, это выше, чем в большинстве европейских стран, я, к примеру, скажу: Португалия — 1,2, в Испании, Греции — 1,3, Австрия, Германия, Италия — 1,4, в Чешской Республике — 1,5, это данные за 2013 год», — сказал Путин.

Говоря о народе РФ, президент также отметил, что сегодня граждане объединились вокруг патриотических ценностей. 

«Общество отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение», — заявил Путин.

Президент также отметил важность уважения национальных традиций. Тем, кто отвергает традиционные ценности, президент дал совет: «Если кто-то считает себя поумнее в чем-то кого-то, если вы такие — с уважением относитесь другим людям, это же естественно».

Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: естественный прирост населения РФ выше, чем в Европе

Президент также подчеркнул, что народ России сплотился вокруг патриотических ценностей

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