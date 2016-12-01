Суд арестовал топ-менеджера «Роскосмоса» по обвинению в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова по обвинению в мошенничестве на 200 млн рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Срок ареста установлен до 30 января.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

Топ-менеджеру грозит до 10 лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следователей, Евдокимов совершил мошенничество на сумму около 200 млн рублей с имуществом РСК МиГ. Сам топ-менеджер ранее заявил, что не признает себя виновным.

Адвокат Евдокимова Владимир Никитин после вынесения решения суда заявил, что намерен обжаловать арест — он попросит Мосгорсуд изменить меру пресечения на залог в размере 30 млн рублей или домашний арест.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

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